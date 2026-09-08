Polonia activa sus defensas aéreas ante los nuevos bombardeos rusos sobre Ucrania

8 Sep 2026 por Redacción Irispress

Polonia ha movilizado aviones militares y sistemas de defensa antiaérea durante la madrugada de este martes ante una nueva oleada de ataques rusos contra Ucrania. La medida fue adoptada de forma preventiva ante la actividad de la aviación rusa y la proximidad de algunos de los ataques al territorio polaco.

Refuerzo de la vigilancia en la frontera

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas puso también en alerta los radares y sistemas terrestres de defensa, especialmente en las regiones próximas a Ucrania. Las autoridades recalcaron que el despliegue tenía como objetivo proteger el espacio aéreo y poder responder rápidamente ante cualquier amenaza.

La operación coincidió con un nuevo ataque ruso con misiles y drones sobre Kiev y otras zonas de Ucrania. Polonia llegó a preparar una alerta para la población, aunque su difusión fue interrumpida después de que las autoridades determinaran que la amenaza había cesado.