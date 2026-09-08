León XIV llama a construir la paz frente a un mundo marcado por la incertidumbre

8 Sep 2026 por Redacción Irispress

El papa León XIV ha hecho un llamamiento a promover la paz ante un escenario internacional marcado por los conflictos y la incertidumbre. Durante una misa celebrada en el Santuario de la Virgen del Buen Consejo de Genazzano, cerca de Roma, defendió la necesidad de imaginar un futuro distinto para poder trabajar en su construcción.

Un mensaje centrado en la paz

El pontífice señaló que, frente a la destrucción, la humanidad necesita ampliar su capacidad para imaginar alternativas y convertirlas en acciones. En este sentido, pidió que la paz comience en las propias personas para que pueda extenderse posteriormente al conjunto de la sociedad.

La visita supone el regreso de León XIV a Genazzano, localidad que ya visitó el 10 de mayo de 2025, apenas dos días después de ser elegido Papa. Durante la jornada también se presentó un nuevo retrato del pontífice que permanecerá en el santuario junto a los de otros papas que peregrinaron anteriormente al lugar.