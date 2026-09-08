Las alertas por maltrato a mayores alcanzan su nivel más alto desde 2019

8 Sep 2026 por Redacción Irispress

El Teléfono contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores, gestionado por CONFEMAC, ha atendido más de 800 casos durante los primeros ocho meses de 2026, el mayor registro para este periodo desde que el servicio comenzó a funcionar en 2019. Si continúa este ritmo, el año podría superar el máximo de 846 casos alcanzado en 2023.

El maltrato psicológico es el más frecuente

El 33,5% de las situaciones detectadas corresponde a maltrato psicológico, seguido del económico (15,1%) y de las conductas que limitan la libertad y los derechos de las personas mayores (13,4%). El entorno familiar concentra el 55,8% de los casos de los que se dispone de información, mientras que las residencias representan el 21,3%.

Andalucía y Madrid reúnen casi la mitad de los registros. CONFEMAC señala que el aumento de casos detectados no implica necesariamente que haya crecido el maltrato, sino que también puede responder a una mayor difusión del servicio y capacidad para identificar situaciones que antes permanecían ocultas.