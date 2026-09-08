España y Canadá renuevan cuatro décadas de colaboración cinematográfica

8 Sep 2026 por Redacción Irispress

España y Canadá firmarán el 13 de septiembre un nuevo acuerdo de coproducción cinematográfica aprovechando la celebración del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF). El objetivo es modernizar el convenio que regula la colaboración entre las industrias audiovisuales de ambos países y que se remonta a 1985.

El cine español refuerza su presencia en Toronto

La directora general del ICAA, Marta Serrano, será la encargada de suscribir el acuerdo durante el certamen canadiense. La actualización busca adaptar las condiciones para desarrollar proyectos conjuntos y facilitar nuevas coproducciones internacionales.

España tendrá además una presencia destacada en esta edición del TIFF, que se celebra del 10 al 20 de septiembre, con doce producciones y coproducciones españolas repartidas en siete secciones. El festival también reconocerá la trayectoria de Penélope Cruz con un homenaje especial.