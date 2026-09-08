España lleva a Shanghái a 34 jóvenes para competir entre la élite mundial de la FP

8 Sep 2026 por Redacción Irispress

Una delegación formada por 34 jóvenes españoles participará en WorldSkills Shanghai 2026, la principal competición internacional de habilidades vinculadas a la Formación Profesional. El campeonato se celebrará del 22 al 27 de septiembre y reunirá a más de 1.400 participantes de más de 70 países y regiones.

Una competición internacional de 64 especialidades

Los representantes españoles viajarán acompañados por 31 coordinadores técnicos y cuatro jefes de equipo para demostrar sus capacidades en distintas disciplinas profesionales. El certamen contará en total con 64 modalidades, que abarcan ámbitos técnicos, industriales, digitales y de servicios.

Coincidiendo con la presentación de la delegación, el Ministerio de Educación ha estrenado además la nueva marca WorldSkills Spain, con la que busca reforzar la proyección internacional de la Formación Profesional española.