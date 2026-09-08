España cae a mínimos históricos en las tres grandes áreas evaluadas por PISA

8 Sep 2026 por Redacción Irispress

Los estudiantes españoles han obtenido en PISA 2025 sus peores resultados históricos en Lectura, Matemáticas y Ciencias. España logra 451 puntos en comprensión lectora, 457 en matemáticas y 477 en ciencias, situándose por debajo del promedio de la OCDE en las tres competencias. Cerca de 30.000 alumnos españoles participaron en la evaluación.

La caída se intensifica en lectura y matemáticas

Respecto a 2022, España pierde 23 puntos en lectura, 16 en matemáticas y ocho en ciencias. La tendencia es especialmente preocupante en comprensión lectora: desde 2015, el retroceso alcanza los 45 puntos. La OCDE señala que el deterioro del rendimiento educativo se observa también en otros países y apunta, entre otros factores, al impacto de la distracción digital y al uso intensivo de pantallas.

Madrid, Castilla y León y Asturias se encuentran entre las comunidades con mejores resultados, mientras que el informe también refleja importantes diferencias territoriales.