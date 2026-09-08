El Ingreso Mínimo Vital amplía su cobertura y supera los 2,7 millones de beneficiarios

8 Sep 2026 por Redacción Irispress

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) alcanzó en agosto a 2.725.899 personas pertenecientes a 893.820 hogares, según los últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El número de beneficiarios ha aumentado un 16,7% respecto al mismo mes de 2025.

Cuatro de cada diez beneficiarios son menores

La prestación mantiene un importante peso entre las familias con hijos: 1,1 millones de beneficiarios son niños y adolescentes, el 40,5% del total, mientras que 610.883 hogares perceptores tienen menores a cargo.

La ayuda media se situó en 502,8 euros mensuales por hogar y la nómina correspondiente a agosto alcanzó los 474,7 millones de euros. Desde su puesta en marcha, el IMV ha protegido a más de 3,8 millones de personas.