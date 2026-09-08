El Coca-Cola Music Experience reúne a 45.000 personas en Madrid

8 Sep 2026 por Redacción Irispress

El Coca-Cola Music Experience (CCME) ha cerrado su 16.ª edición con 45.000 asistentes en el recinto Iberdrola Music de Madrid. El festival, celebrado los días 4 y 5 de septiembre, ofreció unas 22 horas de música en directo con artistas nacionales e internacionales.

Dellafuente y Melendi, entre los protagonistas

El cartel contó con nombres como Dellafuente, Melendi, Milo J, Wisin, Omar Montes, Dimitri Vegas, Ruslana y Dei V. Dellafuente fue el encargado de cerrar la segunda jornada con la última actuación de su gira y su único concierto en Madrid.

La edición también amplió su programación desde las 13.00 horas con actividades previas a los conciertos. Además, la retransmisión internacional por streaming acumuló millones de visualizaciones, extendiendo el alcance del festival más allá del público presente en Madrid.