El calor persiste en España mientras las lluvias regresan al norte

8 Sep 2026 por Redacción Irispress

España afronta este martes otra jornada de temperaturas muy elevadas para septiembre, con avisos por calor en numerosas zonas del país. Los termómetros podrán alcanzar los 40 grados en puntos del Guadalquivir, Valencia y Gran Canaria, con nivel naranja en zonas de la Comunitat Valenciana.

Un frente deja precipitaciones en el noroeste

El calor convivirá con la llegada de un frente atlántico que dejará lluvias en Galicia y la cornisa cantábrica, localmente fuertes y persistentes. Asturias, Cantabria y Lugo mantienen avisos por precipitaciones, mientras Zaragoza también afronta riesgo por fuertes rachas de viento.

Las temperaturas comenzarán a descender en buena parte de la Península, especialmente en Galicia, aunque seguirán por encima de lo habitual en el sur, el este y los archipiélagos. También persistirán las noches tropicales en amplias zonas mediterráneas y del sur.