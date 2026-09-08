EEUU intensifica el bloqueo marítimo a Irán con casi cien buques interceptados

8 Sep 2026 por Redacción Irispress

Estados Unidos ha elevado a 94 el número de buques comerciales redirigidos durante las operaciones para hacer cumplir su bloqueo marítimo contra Irán. Según el Mando Central estadounidense (CENTCOM), sus fuerzas también han inmovilizado tres embarcaciones y abordado otras dos hasta el 7 de septiembre.

Crece la tensión en el estrecho de Ormuz

Las operaciones cuentan con el apoyo del portaaviones USS George H.W. Bush y forman parte de la presión estadounidense sobre el tráfico marítimo relacionado con puertos iraníes. Washington sostiene que el dispositivo pretende garantizar el cumplimiento del bloqueo en un momento de creciente tensión militar en la región.

Irán, por su parte, ha amenazado con establecer una zona marítima restringida en el golfo Pérsico y ha advertido de posibles acciones contra los buques estadounidenses que participan en el bloqueo. El estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales focos de tensión por su importancia para el transporte mundial de petróleo.