El calor extremo prolonga el verano con hasta 40 grados en el sur

7 Sep 2026 por Redacción Irispress

Las altas temperaturas vuelven a marcar este lunes buena parte de España, con avisos por calor en doce comunidades autónomas según la información actualizada de AEMET. Los termómetros alcanzarán los 40 grados en zonas del interior de Andalucía, especialmente en el entorno del Guadalquivir.

Avisos naranjas en Andalucía, Cataluña y Canarias

El nivel naranja afecta a zonas de Córdoba, Sevilla y Jaén, además de Lleida y Gran Canaria. Otras comunidades como Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana permanecen bajo avisos amarillos.

El calor contrastará con un importante descenso de las temperaturas en el Cantábrico oriental, donde las máximas pueden caer más de diez grados. También persistirán las noches tropicales en amplias zonas del sur, nordeste, litoral mediterráneo y Canarias.