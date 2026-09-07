Ceuta refuerza la seguridad ante un inicio de curso marcado por la incertidumbre

7 Sep 2026 por Redacción Irispress

Los alumnos de Ceuta regresarán este martes 8 de septiembre a las aulas en un comienzo de curso condicionado por la preocupación de parte de las familias y del profesorado tras la crisis migratoria iniciada a finales de julio. Algunas asociaciones han advertido incluso de que podría producirse absentismo durante los primeros días.

Vigilancia en centros y rutas escolares

El Ministerio de Educación ha preparado un dispositivo que incluye seguridad privada en los centros, refuerzo policial en los itinerarios escolares y vigilancia en las entradas y salidas. También se pondrá en marcha un programa de apoyo psicosocial para alumnos, familias y docentes.

La ministra de Educación, Milagros Tolón, viajará a Ceuta coincidiendo con el inicio de las clases. El Gobierno sostiene que los centros están preparados para retomar la actividad, mientras las organizaciones de familias reclaman que las medidas de seguridad y los recursos extraordinarios se mantengan mientras sea necesario.