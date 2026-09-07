CaixaBank galardona a Noelia Serna García, de Dulca, con el ‘Premio Empresaria’ en Castilla y León

7 Sep 2026 por Sergio Martínez

Burgos, 24 de julio de 2026

CaixaBank ha reconocido a Noelia Serna García, responsable de Dulca, con el ‘CaixaBank Premio Empresaria’ en Castilla y León. Este galardón distingue a mujeres empresarias por su trayectoria, liderazgo, visión estratégica, excelencia profesional y compromiso con la sociedad.

El jurado, formado por representantes de CaixaBank, seleccionó a Serna entre las candidaturas de la comunidad por su experiencia y por su aportación al crecimiento y transformación de Dulca, empresa dedicada a la fabricación de galletas y productos de bollería. Fundada en 1978 y ubicada en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), la compañía ha evolucionado desde una pastelería tradicional hasta convertirse en una empresa industrial destacada del sector.

Tras recibir el premio regional, Noelia Serna se incorporará a la Comunidad Premio Empresaria en LinkedIn, una red que favorece el networking, el intercambio de conocimientos y nuevas oportunidades. Además, competirá por el premio nacional, cuyo ganador podrá participar en un encuentro internacional junto a empresarias de todo el mundo.

Una década reconociendo el liderazgo femenino empresarial

El premio celebra este año su décima edición, consolidándose como una iniciativa destinada a reconocer el talento y la trayectoria de mujeres empresarias. Durante estos años ha distinguido a numerosas referentes de diferentes sectores.

El galardón está dirigido a empresarias con al menos tres años de actividad, una facturación mínima de 1,5 millones de euros y participación directa en la gestión. El jurado valora aspectos como innovación, crecimiento, internacionalización, empleo, sostenibilidad, diversidad y liderazgo.

Compromiso con la excelencia empresarial

CaixaBank impulsa este reconocimiento para apoyar el talento femenino y destacar la importancia de las empresarias en la economía. La iniciativa forma parte de Wengage, el programa de diversidad de la entidad, que fomenta la igualdad de oportunidades, la inclusión, la conciliación y el desarrollo profesional.

Además, CaixaBank desarrolla iniciativas externas relacionadas con el liderazgo femenino, educación, deporte, entorno rural e inclusión laboral. Entre ellas se encuentran los Premios WONNOW y diferentes programas destinados a impulsar la participación de las mujeres en distintos ámbitos profesionales.

Este compromiso ha permitido a CaixaBank obtener reconocimientos como el de “Mejor Banco en Diversidad e Inclusión en Europa” de Euromoney en 2025, además del Distintivo de Igualdad en la Empresa y la certificación EFR.