Una petición de ayuda por mensajes permite liberar a una mujer retenida en Valencia

4 Sep 2026 por Redacción Irispress

La Policía Local de Valencia ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de malos tratos después de que su pareja consiguiera pedir ayuda a una amiga mediante varios mensajes. La mujer aseguró que había sido agredida, que no podía abandonar la vivienda y que temía por su integridad.

Cuatro policías resultaron heridos leves

Dos patrullas, una de ellas perteneciente a la unidad especializada GAMA, localizaron el domicilio y accedieron ante los indicios de que la víctima podía encontrarse en peligro. El sospechoso opuso una fuerte resistencia durante la intervención y cuatro agentes sufrieron heridas leves antes de conseguir reducirlo.

La mujer fue encontrada en una habitación en estado de gran nerviosismo y recibió asistencia y protección policial. El detenido fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición judicial.