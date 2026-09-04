Trump lleva al Supremo su batalla para endurecer el voto por correo antes de las legislativas

4 Sep 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno de Donald Trump ha solicitado al Tribunal Supremo de Estados Unidos que permita aplicar de forma inmediata las nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. El Departamento de Justicia pretende levantar el bloqueo temporal impuesto por una jueza federal de Massachusetts.

Nuevos requisitos para las papeletas

Las normas obligarían a los estados a facilitar al Servicio Postal información sobre los electores que votarán por correo y a utilizar sobres con requisitos específicos y códigos de barras. Los envíos que no cumplan las condiciones podrían ser rechazados, una posibilidad que ha generado preocupación entre autoridades electorales y organizaciones de defensa del voto.

La Administración sostiene que las medidas buscan reforzar la seguridad electoral. Sus detractores consideran, en cambio, que podrían dificultar la participación y alterar los procedimientos cuando algunos estados ya han comenzado a preparar o enviar las papeletas para las elecciones del 3 de noviembre.