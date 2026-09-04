Propuesta de Ocio: Un diálogo con el arte del pasado, Asurbanipal y los tiburones, protagonistas del otoño en CaixaForum Barcelona y en CosmoCaixa

4 Sep 2026 por Redacción Irispress

La Fundación ”la Caixa” ha presentado la programación de CaixaForum Barcelona y CosmoCaixa para los últimos meses de 2026.

La propuesta combina arte, historia, ciencia, pensamiento y actividades para todos los públicos. Entre las novedades destacan exposiciones sobre arte contemporáneo, el imperio asirio y el mundo de los tiburones.

El arte contemporáneo mira hacia el pasado

CaixaForum Barcelona estrenará el 23 de septiembre la exposición Una fuerza del pasado.

La muestra reúne obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación ”la Caixa” para analizar cómo los artistas actuales recuperan y reinterpretan elementos culturales y visuales de otras épocas.

Las piezas establecen conexiones con pinturas, esculturas, mitologías e iconografías del pasado. Lo hacen mediante recursos como la apropiación, el homenaje o la confrontación crítica.

La exposición podrá visitarse hasta el 10 de enero de 2027.

Asurbanipal y el esplendor del imperio asirio

Otra de las grandes exposiciones será Soy Asurbanipal, rey del mundo, rey de Asiria, que abrirá sus puertas el 18 de noviembre.

La muestra permitirá conocer la figura de Asurbanipal, último gran rey de Asiria, que gobernó entre los años 669 y 631 a. C.

Organizada junto al British Museum, reúne más de 150 piezas procedentes de la colección del museo londinense.

El recorrido aborda diferentes aspectos de su reinado, desde su formación militar y sus estrategias diplomáticas hasta la riqueza de sus palacios y su famosa biblioteca de tablillas de escritura cuneiforme.

También se prestará especial atención a la conservación del patrimonio cultural asirio.

La exposición estará abierta hasta el 29 de marzo de 2027 e incluirá recursos adaptados para personas con discapacidad visual.

Últimos días de Desenfocado

Hasta el 27 de septiembre continuará abierta Desenfocado. Otra visión del arte.

Partiendo de los célebres Nenúfares de Claude Monet, la exposición estudia cómo lo borroso, la imprecisión y el desenfoque se convirtieron en importantes herramientas expresivas del arte moderno y contemporáneo.

La muestra incluye obras de artistas como Alberto Giacometti, Gerhard Richter, Mark Rothko, Claude Monet, Christian Boltanski, Soledad Sevilla y Bill Viola, entre otros.

Los tiburones toman CosmoCaixa

Una de las principales novedades de CosmoCaixa será Tiburones. Los guardianes de los océanos.

La exposición, que se estrena en Europa, abrirá al público el 22 de octubre y podrá visitarse hasta el 26 de septiembre de 2027.

Se trata de la exposición más extensa realizada hasta ahora sobre estos animales, presentes en los océanos desde hace cientos de millones de años.

El recorrido explica su biología, diversidad e importancia para el equilibrio de los ecosistemas marinos.

Tiburones a tamaño real

La exposición contará con 10 modelos a escala real de especies emblemáticas.

Entre ellas estarán el gran tiburón blanco, el tiburón martillo y el extinto Helicoprion, que habitó los océanos hace unos 270 millones de años.

También habrá elementos táctiles, como una mandíbula de megalodón, recreaciones de piel de tiburón y un diente de gran tiburón blanco.

Los visitantes podrán utilizar módulos interactivos para conocer su anatomía y descubrir cómo se adaptan a diferentes entornos.

Una experiencia de 360 grados desde la perspectiva de un tiburón martillo y un oceanario diseñado especialmente para la muestra completarán el recorrido.

Concienciar sobre la protección de los océanos

La exposición también pretende cambiar la percepción negativa que muchas personas tienen de estos animales.

El objetivo es fomentar el respeto por los tiburones y concienciar sobre la necesidad de evitar su desaparición.

Esta mirada hacia los ecosistemas marinos continuará en noviembre con la llegada a CosmoCaixa de un esqueleto de rorcual común.

La pieza procede del Museo da Ciência da Universidade de Coimbra y permanecerá expuesta durante un año.

CaixaForum, más allá de las exposiciones

CaixaForum Barcelona completará su programación con actividades culturales, educativas y de reflexión.

Coincidiendo con Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura 2026, se desarrollará el taller Los edificios que fuimos, especialmente dirigido a personas mayores.

La actividad utilizará la memoria y la creación artística para recuperar recuerdos relacionados con edificios, espacios de la infancia y experiencias personales.

También habrá propuestas específicas para familias y niños relacionadas con la arquitectura.

Un espacio para detenerse y pensar

Continuará además el ciclo En pausa: Diálogos para pensar el presente.

La iniciativa busca crear un espacio alejado de la velocidad cotidiana para reflexionar sobre algunos de los grandes retos de nuestra época.

Durante este último cuatrimestre participarán figuras como Hartmut Rosa, Lucrecia Martel y Victoria Camps.

Sus intervenciones abordarán cuestiones relacionadas con la aceleración social, las estructuras de poder, la ética, los cuidados y las emociones.

Cine, música y propuestas familiares

La programación incluye también Tiempo de cine: El cineclub de CaixaForum, que en esta edición estará dedicado a las migraciones.

En el apartado musical continuarán ciclos como Microconciertos, Temporada musical, Encuentros con y DNIT.

Participarán artistas como Amaro Freitas, Momi Maiga, Jorge Glem, Actress y Martyn.

Las familias también dispondrán de propuestas específicas, entre ellas una nueva edición de Pequeños cinéfilos, espectáculos musicales y talleres centrados en la creatividad y la accesibilidad.

Más ciencia para todos los públicos

CosmoCaixa ampliará su programación científica con actividades relacionadas especialmente con los mares, los océanos y los animales que viven en ellos.

El taller Entre ballenas y delfines permitirá conocer mejor las características y el comportamiento de los cetáceos del Mediterráneo.

También abordará las principales amenazas que sufren estos animales como consecuencia de la actividad humana.

El espacio Descubre: la ballena y otros cetáceos y las actividades relacionadas con el esqueleto de rorcual completarán esta programación.

Grandes nombres de la ciencia

El ciclo Grandes de la ciencia continuará acercando al público a investigadores de referencia internacional.

Entre los invitados estará Raymond T. Pierrehumbert, profesor de Física Planetaria en la Universidad de Oxford y profesor en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Su trabajo se centra en la física del clima planetario, incluyendo investigaciones sobre cambio climático, paleoclima y el clima de planetas del sistema solar y extrasolares.

CosmoCaixa continuará además con los ciclos Ciencia para abrir el melón y ¡Explícamelo! Respuestas científicas a preguntas cotidianas.

Noche de la Investigación y Semana de la Ciencia

El museo prepara también una programación especial para la Noche de la Investigación.

Las actividades abordarán especialmente la inmunología, coincidiendo con la reciente inauguración del CaixaResearch Institute.

CosmoCaixa volverá además a participar en la Semana de la Ciencia, con diferentes actividades y una nueva proyección de Microversum en el Planetario.

CaixaForum Barcelona y CosmoCaixa presentarán su programación para 2027 a finales de enero, cuando también harán balance de las cifras de público alcanzadas durante 2026.