Más de 106.000 víctimas permanecen bajo seguimiento del sistema VioGén en España

4 Sep 2026 por Redacción Irispress

El sistema VioGén mantiene activos 106.549 casos de violencia de género en España, según los datos del Ministerio del Interior actualizados al 31 de agosto. De ellos, 21 están clasificados como de riesgo extremo, 1.157 como alto y 16.355 como medio.

Más de 1.700 menores están en situación de riesgo

Entre los casos activos hay 54.772 víctimas con menores a su cargo. Interior identifica 1.715 situaciones en las que existe riesgo de que la violencia del agresor pueda extenderse a los hijos: tres están consideradas de riesgo extremo, 155 de riesgo alto y 1.557 de riesgo medio.

Por comunidades autónomas, Andalucía concentra el mayor número de casos activos, con 28.193, seguida de la Comunidad Valenciana, con 17.439, y Madrid, con 12.881.