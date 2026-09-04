Las familias de Ceuta reclaman más garantías ante el inicio del curso escolar

4 Sep 2026 por Redacción Irispress

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) ha respaldado las reivindicaciones de FAMPA Ceuta ante una vuelta a las aulas marcada por las consecuencias de la reciente crisis migratoria. Las organizaciones consideran que el comienzo del curso no puede afrontarse como una situación ordinaria y piden que las familias participen en las decisiones que se adopten.

El curso comenzará el 8 de septiembre

El Ministerio de Educación mantiene el 8 de septiembre como fecha de incorporación del alumnado y ha anunciado un dispositivo especial que incluye mayor presencia policial en los accesos y rutas escolares, vigilancia de los centros y un programa de apoyo psicosocial.

Las asociaciones reclaman que estas actuaciones cuenten con recursos suficientes y continuidad durante el curso, además de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y bienestar para estudiantes, docentes y familias.