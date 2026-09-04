Fallece a los 92 años Gloria Steinem, referente mundial del feminismo

4 Sep 2026 por Redacción Irispress

La periodista, escritora y activista estadounidense Gloria Steinem ha fallecido a los 92 años en su domicilio de Nueva York. Figura clave de la segunda ola del feminismo, dedicó más de seis décadas a la defensa de la igualdad y de los derechos civiles y reproductivos de las mujeres.

Una trayectoria reconocida en Asturias

Steinem fue cofundadora de la revista Ms. y participó en numerosas organizaciones vinculadas a los derechos de las mujeres. Su trabajo la convirtió desde los años sesenta en una de las voces más influyentes del movimiento feminista estadounidense.

En 2021 recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. La Fundación destacó entonces su compromiso continuado con la igualdad y su papel como una de las grandes referencias internacionales en la defensa de los derechos de la mujer.