España concentra casi la mitad de la superficie arrasada por incendios en la UE

4 Sep 2026 por Redacción Irispress

Los incendios forestales han quemado 295.720 hectáreas en España entre enero y el 2 de septiembre, según los últimos datos del sistema europeo EFFIS de Copernicus. La cifra equivale al 45,6% de toda la superficie afectada por el fuego en la Unión Europea, que alcanza las 647.375 hectáreas.

Más de 400 incendios registrados

España contabiliza 433 grandes incendios en lo que va de año, por debajo de Italia, que suma 543. La superficie quemada apenas ha aumentado en los últimos días: el 26 de agosto se situaba en 295.405 hectáreas.

Pese a la gravedad de la temporada, el balance español es inferior al de 2025. A estas alturas del pasado año habían ardido más de 380.000 hectáreas, mientras que 2025 terminó con 393.079 hectáreas calcinadas.