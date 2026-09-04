El Senado da un nuevo paso a la reforma de la dependencia y la discapacidad

4 Sep 2026 por Redacción Irispress

La Comisión de Derechos Sociales del Senado ha aprobado el dictamen de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad por 17 votos a favor y 15 abstenciones. El texto continúa así su tramitación parlamentaria después de incorporar varias modificaciones durante su paso por la Cámara Alta.

Cambios durante su paso por el Senado

Entre las modificaciones incorporadas figuran numerosas enmiendas del PP, incluida una que elimina de la legislación educativa la prevalencia de la educación inclusiva frente a la especial. La reforma mantiene medidas como la posibilidad de compatibilizar prestaciones y servicios de dependencia, ampliar la asistencia personal y reforzar la financiación estatal del sistema.

El proyecto deberá pasar ahora por el Pleno del Senado, donde los grupos podrán volver a plantear algunas de las enmiendas que no prosperaron en comisión. Si la Cámara Alta modifica el texto aprobado previamente por el Congreso, este tendrá que regresar a la Cámara Baja para su aprobación definitiva.