El Prado ofrece una última visita nocturna gratuita a dos de sus exposiciones
El Museo Nacional del Prado abrirá gratuitamente este sábado 5 de septiembre, de 20.30 a 23.30 horas, las exposiciones temporales A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420) y Prado. Siglo XXI. El último acceso será a las 23.00 horas y la entrada estará limitada al aforo disponible.
Dos muestras próximas a su clausura
A la manera de Italia, que podrá visitarse hasta el 20 de septiembre, reúne más de un centenar de obras para explorar la influencia del arte italiano del Trecento en el gótico español. Prado. Siglo XXI, abierta hasta el día 27, recorre mediante 98 piezas la transformación experimentada por el museo durante las últimas décadas.
La apertura forma parte del programa El Prado de noche y permitirá también acceder al Claustro de los Jerónimos y a diferentes experiencias digitales preparadas para la jornada.