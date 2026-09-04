Dos trabajadores aparecen con vida nueve días después de la catástrofe en Nepal

4 Sep 2026 por Redacción Irispress

Los equipos de rescate de Nepal han logrado sacar con vida a dos trabajadores atrapados en un túnel de la central hidroeléctrica Upper Trishuli 3A, nueve días después de que una avalancha de agua, hielo, rocas y lodo arrasara el valle del río Trishuli. Ambos fueron trasladados a un hospital de Katmandú y permanecen bajo atención médica.

Continúa la búsqueda de miles de desaparecidos

La catástrofe del 26 de agosto ha dejado más de 1.250 fallecidos en Nepal y alrededor de 4.200 desaparecidos, según los últimos datos oficiales. Miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y las autoridades estiman que unos 900 trabajadores pudieron quedar atrapados en túneles vinculados a proyectos hidroeléctricos.

El rescate de los dos supervivientes ha reforzado las esperanzas de localizar a más personas con vida. El Ejército nepalí continúa las operaciones con apoyo de especialistas y equipos internacionales.