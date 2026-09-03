UGT pide que todos los docentes cobren un complemento por ejercer como tutores

3 Sep 2026 por Redacción Irispress

UGT reclama que la labor de tutoría sea remunerada en todos los niveles educativos y en todas las comunidades autónomas. El sindicato considera que esta función resulta esencial para ofrecer una atención personalizada, detectar dificultades de aprendizaje y prevenir el abandono escolar.

Solo 11 comunidades ofrecen un complemento

Actualmente, según UGT, únicamente 11 comunidades autónomas pagan un complemento por ejercer como tutor. Las diferencias son importantes: Cataluña alcanza los 93,60 euros mensuales en determinados niveles, mientras que Castilla y León se sitúa en 20 euros.

El sindicato pide avanzar hacia una mayor igualdad entre territorios y recuerda que la legislación educativa contempla el reconocimiento de la función tutorial mediante una asignación horaria adecuada e incentivos profesionales y económicos.