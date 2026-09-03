Sánchez reafirma en el Congreso la soberanía española sobre Ceuta y Melilla

3 Sep 2026 por Redacción Irispress

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado ante el Pleno del Congreso que Ceuta y Melilla seguirán formando parte de España “hasta el final de los tiempos”. La declaración se produjo durante su comparecencia para explicar la gestión del Ejecutivo ante la reciente crisis migratoria registrada en Ceuta.

Defiende la actuación ante la crisis de Ceuta

Sánchez recordó el Tratado de Wad-Ras y afirmó que ambas ciudades son españolas desde hace siglos y que su soberanía quedó consolidada mediante acuerdos diplomáticos. El presidente quiso así despejar cualquier duda sobre la posición del Gobierno respecto al futuro de las dos ciudades autónomas.

Durante su intervención también defendió la actuación de las fuerzas de seguridad ante la entrada masiva de migrantes de finales de julio y aseguró que más del 90% de las más de 72.000 personas que llegaron a Ceuta ya han regresado. Asimismo, recordó a los 141 migrantes fallecidos en el mar durante la crisis y agradeció el trabajo de los servicios públicos desplegados en la ciudad.