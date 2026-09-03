Maduro intenta frenar su juicio en EEUU amparándose en su condición de jefe de Estado

3 Sep 2026 por Redacción Irispress

La defensa de Nicolás Maduro ha solicitado a un juez federal de Nueva York que desestime el proceso penal abierto contra él, argumentando que cuenta con inmunidad soberana y que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción para procesarlo como jefe de Estado. Maduro permanece encarcelado en Brooklyn desde su captura en Caracas el pasado enero.

El juicio está previsto para 2027

Maduro se ha declarado inocente de los cargos relacionados con narcotráfico, narcoterrorismo y armas. Su defensa sostiene además que las actuaciones que se le atribuyen estarían vinculadas al ejercicio de funciones oficiales y, por tanto, quedarían protegidas por la inmunidad.

La Fiscalía estadounidense deberá responder a la petición antes del 2 de octubre, mientras que el tribunal tiene prevista una audiencia sobre la solicitud el 17 de noviembre. Si la causa continúa adelante, el juicio está programado para el 1 de junio de 2027.