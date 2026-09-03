Los Mossos investigan la muerte de un bebé hallado en un edificio de Sant Adrià

3 Sep 2026 por Redacción Irispress

Los Mossos d’Esquadra investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé dentro de una bolsa en un bloque de viviendas del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs (Barcelona). El aviso se produjo este miércoles al mediodía tras detectarse una bolsa con restos de sangre en el rellano de la escalera.

La investigación continúa abierta

Hasta el edificio se desplazaron efectivos de los Mossos y del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), además de la comitiva judicial. El Área de Investigación Criminal de la policía catalana se ha hecho cargo del caso y trabaja para determinar las circunstancias de la muerte y esclarecer quién dejó al bebé en el lugar.

Durante las horas posteriores al hallazgo, los agentes realizaron comprobaciones en viviendas y establecimientos próximos para recabar información. Por el momento, la policía no ha facilitado públicamente más detalles sobre el menor ni sobre posibles responsables.