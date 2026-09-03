La tensión en el Golfo aumenta tras una nueva ofensiva iraní sobre Kuwait

3 Sep 2026 por Redacción Irispress

Las autoridades de Kuwait han denunciado este jueves una nueva ofensiva iraní con misiles y drones contra su territorio. Las Fuerzas Armadas kuwaitíes activaron sus sistemas de defensa aérea para interceptar los proyectiles y pidieron a la población que siguiera las instrucciones de seguridad.

Aumenta la tensión en el Golfo

Por el momento, Kuwait no ha informado de víctimas ni de daños relevantes derivados de esta última oleada. El Ejército explicó que las explosiones escuchadas en diferentes zonas del país correspondían a las operaciones de interceptación de sus defensas antiaéreas.

Los ataques se producen después de varios días de enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán. Teherán ha dirigido sus represalias contra instalaciones estadounidenses en distintos países de Oriente Próximo tras los recientes bombardeos de Washington sobre territorio iraní, elevando nuevamente la tensión en toda la región del Golfo.