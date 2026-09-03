‘La bola negra’, ‘El ser querido’ y ‘Los domingos’ optan a representar a España en los Oscar

3 Sep 2026 por Redacción Irispress

La Academia de Cine ha preseleccionado La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi; El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen; y Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional de la 99ª edición de los Oscar.

La elegida se conocerá el 16 de septiembre

Los académicos deberán realizar ahora una segunda votación para escoger una única película. La decisión definitiva se anunciará el 16 de septiembre, cuando se conocerá qué título inicia oficialmente la carrera española hacia Hollywood.

Las tres candidatas llegan con importantes reconocimientos: La bola negra obtuvo el premio a la dirección en Cannes, mientras que Los domingos fue una de las grandes triunfadoras de los últimos Goya. El ser querido, protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo, también compitió en el Festival de Cannes.