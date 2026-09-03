El ‘streaming’ y el vinilo impulsan el crecimiento de la música grabada en España

3 Sep 2026 por Redacción Irispress

La industria de la música grabada en España facturó 181,4 millones de euros durante el primer semestre de 2026, un 11,6% más que en el mismo periodo del año anterior. El crecimiento mantiene la tendencia positiva del sector, que ya cerró 2025 con un avance del 13,7%.

El vinilo gana peso en el mercado físico

El consumo digital, especialmente las suscripciones de ‘streaming’, continúa siendo el principal motor de los ingresos. Paralelamente, las ventas en formatos físicos alcanzaron los 20,9 millones de euros, un 20,3% más.

El vinilo protagonizó buena parte de este crecimiento, con una subida del 27,7% y una facturación de 15,3 millones. Este formato representa ya alrededor del 73% de los ingresos del mercado físico, mientras que las ventas de CD también aumentaron un 4,3%.