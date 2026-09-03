Cuatro artistas españoles participan en Nueva York en el homenaje artístico por el 11S

3 Sep 2026 por Redacción Irispress

Los artistas Antonio López García, Luis Gordillo, Eduardo Chillida Belzunce y David Monrós participarán en Ground Zero 360 – Remembrance, una exposición internacional organizada en Nueva York con motivo del 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

Una muestra dedicada a la memoria de las víctimas

La exposición abrirá el 10 de septiembre en el New York City Fire Museum y reunirá también obras de artistas internacionales como Jasper Johns, Jeff Koons, James Turrell, Yoko Ono, Sean Scully y Jenny Saville.

Los fondos recaudados se destinarán a la Ground Zero 360 Foundation, organización dedicada a preservar la memoria de las víctimas del 11S y apoyar iniciativas vinculadas a sus familias.