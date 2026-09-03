AEMET anticipa un otoño con temperaturas por encima de lo habitual en toda España

3 Sep 2026 por Redacción Irispress

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que el trimestre de septiembre a noviembre sea más cálido de lo normal en toda España, con una señal especialmente intensa en el norte y este peninsulares, Baleares y Canarias. La predicción toma como referencia el periodo climático 1991-2020.

Mayor incertidumbre sobre las lluvias

En cuanto a las precipitaciones, AEMET apunta a una mayor probabilidad de un otoño más lluvioso en el noroeste, la vertiente mediterránea y Baleares. En Canarias, por el contrario, el escenario más probable es que las lluvias queden por debajo de los valores habituales.

La previsión es estacional, por lo que no implica que todos los días vayan a ser cálidos. AEMET recuerda que estos modelos reflejan tendencias para el conjunto de los tres meses y pueden producirse episodios puntuales de frío o lluvias intensas durante el otoño.