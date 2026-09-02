Un estudio relaciona las aguas turbias con una mayor sociabilidad entre los peces

2 Sep 2026 por Redacción Irispress

Una investigación científica ha descubierto que el aumento de la turbidez del agua puede modificar el comportamiento social de los peces, haciendo que algunos individuos permanezcan más cerca de sus compañeros. El fenómeno estaría relacionado con la pérdida de visibilidad provocada por las partículas suspendidas en el agua.

Más proximidad ante una menor visibilidad

Los investigadores observaron que, en condiciones de mayor turbidez, los peces reducían la distancia entre ellos y formaban grupos más compactos. Este comportamiento podría facilitar que mantengan el contacto con otros ejemplares cuando resulta más difícil utilizar señales visuales.

El estudio muestra cómo los cambios en la calidad del agua pueden afectar no solo a las condiciones físicas de los ecosistemas, sino también a las relaciones y estrategias de comportamiento de los animales que viven en ellos.