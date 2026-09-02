Trabajadoras de escuelas infantiles reclaman en Sol mejores salarios y menos alumnos por aula

2 Sep 2026 por Redacción Irispress

Trabajadoras de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid han vuelto a concentrarse este miércoles en la Puerta del Sol para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. Entre sus principales demandas se encuentran unos “salarios dignos”, la reducción de las ratios de alumnos y un mayor reconocimiento profesional.

Reclaman más recursos para el primer ciclo educativo

Las manifestantes denuncian la elevada carga de trabajo que supone atender a grupos numerosos de niños de cero a tres años y consideran que reducir las ratios permitiría mejorar tanto la atención educativa como las condiciones de las profesionales.

Las trabajadoras piden además mayores recursos para las escuelas infantiles y medidas que permitan garantizar la estabilidad de las plantillas. Las movilizaciones forman parte de las protestas que el colectivo viene desarrollando para reclamar cambios en el modelo de educación infantil madrileño.