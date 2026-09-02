La ONU advierte de que el planeta superará pronto los 1,5 ºC de calentamiento

2 Sep 2026 por Redacción Irispress

El planeta se encamina a superar temporalmente los 1,5 ºC de calentamiento global durante los próximos años, según un nuevo informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Incluso en el escenario más favorable, el organismo calcula que la temperatura podría alcanzar un máximo cercano a 1,8 ºC antes de comenzar a descender.

Todavía es posible volver por debajo del límite

La ONU sostiene que todavía existe margen para regresar por debajo de los 1,5 ºC, pero serían necesarias reducciones rápidas y sostenidas de las emisiones, especialmente de CO₂ y metano, hasta alcanzar las emisiones netas cero y posteriormente retirar más dióxido de carbono de la atmósfera del que se emite.

El informe advierte de que cada fracción adicional de calentamiento aumenta los riesgos de olas de calor, incendios, inundaciones, pérdida de biodiversidad y deshielo. Además, algunos daños podrían resultar irreversibles aunque posteriormente las temperaturas vuelvan a disminuir.