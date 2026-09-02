Irán responde a los bombardeos de EEUU con ataques contra bases en Oriente Próximo

2 Sep 2026 por Redacción Irispress

Irán ha lanzado una nueva oleada de misiles y drones contra instalaciones vinculadas a Estados Unidos en varios países de Oriente Próximo. La Guardia Revolucionaria presenta la ofensiva como represalia por los últimos bombardeos estadounidenses contra objetivos militares iraníes próximos al estrecho de Ormuz.

Ataques en Jordania, Baréin e Irak

Entre los principales objetivos se encuentra Camp Titin, en Jordania, atacado con misiles balísticos. Jordania confirmó la entrada de 13 proyectiles en su espacio aéreo: diez fueron interceptados y otros tres cayeron en zonas despobladas. Fuentes estadounidenses señalaron inicialmente que no se habían producido bajas ni daños importantes en la instalación.

Teherán también asegura haber atacado posiciones estadounidenses en Baréin y la región iraquí del Kurdistán. Kuwait informó, por su parte, de la activación de sus defensas frente a drones y misiles hostiles. La escalada llega después de que Washington bombardeara sistemas de defensa aérea, radares e instalaciones marítimas de la Guardia Revolucionaria en territorio iraní.