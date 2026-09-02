Gerardo Herrero, Premio Elías Querejeta 2026

2 Sep 2026 por Redacción Irispress

La Academia de Cine ha concedido a Gerardo Herrero el Premio Elías Querejeta 2026, que reconoce la labor de los productores y su contribución al cine español. El galardón se entregará el 22 de septiembre en el Festival de San Sebastián.

Casi cuatro décadas dedicado al cine

Fundador de Tornasol Films, Herrero ha producido más de 180 largometrajes, entre ellos El secreto de sus ojos, El hijo de la novia, Tierra y libertad y El reino. La Academia destaca especialmente su impulso a las coproducciones entre España y Latinoamérica.

El productor madrileño también fue vicepresidente de la Academia de Cine y asumió temporalmente su presidencia en 1994. Herrero sucede en este reconocimiento a Esther García, premiada en la edición anterior.