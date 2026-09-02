El Gobierno aprueba nuevas medidas para facilitar la comprensión de espacios y servicios
El Consejo de Ministros ha aprobado el primer reglamento estatal de accesibilidad cognitiva, destinado a facilitar que las personas con dificultades de comprensión puedan desenvolverse con mayor autonomía y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
Lenguaje claro, pictogramas y señalización accesible
La norma se aplicará en ámbitos como centros sanitarios, transportes, espacios públicos, telecomunicaciones, Justicia, cultura y procesos electorales. La información deberá facilitarse mediante recursos como lenguaje claro, lectura fácil, pictogramas, apoyos visuales o soluciones tecnológicas.
Las medidas beneficiarán, entre otros colectivos, a personas con discapacidad intelectual, autismo o daño cerebral, así como a mayores con deterioro cognitivo y personas con dificultades lingüísticas. El Gobierno elaborará además guías para facilitar la aplicación del nuevo reglamento.