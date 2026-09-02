Cuatro detenidos con armas blancas tras una pelea en un autobús procedente de Benidorm

2 Sep 2026 por Redacción Irispress

La Policía Nacional ha detenido en el distrito madrileño de Tetuán a cuatro personas después de una discusión ocurrida en un autobús que viajaba desde Benidorm hasta Madrid. Los arrestados portaban varias armas blancas y objetos contundentes.

La discusión comenzó durante el trayecto

El enfrentamiento se habría iniciado después de que el conductor pidiera a varios pasajeros que dejaran de fumar dentro del vehículo. Ante el aumento de la tensión, se alertó a las fuerzas de seguridad para que intervinieran cuando el autobús llegara a Madrid.

Los agentes localizaron entre los implicados cuchillos, una navaja y otros objetos susceptibles de ser utilizados como armas. Los cuatro fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales para esclarecer lo sucedido.