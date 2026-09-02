Christie’s subastará en octubre una destacada obra de Kandinsky

2 Sep 2026 por Redacción Irispress

La casa Christie’s subastará el próximo 14 de octubre en Londres Vida llena de color (Das bunte Leben), una obra realizada por Wassily Kandinsky en 1907 y considerada una pieza clave de sus primeros años. La casa espera que el cuadro supere los 30 millones de dólares.

Restituida a sus propietarios en 2023

La pintura perteneció a los coleccionistas judíos Emanuel y Hedwig Lewenstein y fue vendida en 1940, durante la ocupación nazi de Países Bajos. Tras permanecer durante décadas en el museo Lenbachhaus de Múnich, fue restituida a los herederos de la familia en 2023.

Antes de la subasta, Christie’s mostrará la obra en Zúrich, París, Nueva York y Hong Kong, y desde el 8 de octubre podrá verse en Londres. La pieza será uno de los principales atractivos de la venta de arte de los siglos XX y XXI organizada durante la Frieze Week.