Alemania acusa a Rusia del ataque fallido con drones en el aeropuerto de Leipzig

2 Sep 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno alemán ha responsabilizado oficialmente a Rusia del intento de ataque registrado el pasado 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig/Halle, donde fue localizado un dron cargado con explosivos cerca de un avión de transporte ucraniano. El artefacto no llegó a explotar por un fallo en el detonador.

Berlín anuncia medidas contra Moscú

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, asegura que la investigación policial y los datos de inteligencia apuntan a métodos empleados en anteriores operaciones híbridas atribuidas a Rusia. Berlín considera que el incidente forma parte de una campaña más amplia de espionaje, sabotaje y desestabilización en Europa.

Como respuesta, Alemania cerrará el consulado ruso en Bonn, pondrá fin al contrato de la Casa de Rusia en Berlín y reforzará los controles de entrada de ciudadanos rusos. Moscú ha rechazado su implicación y ha anunciado que responderá a las medidas adoptadas por el Gobierno alemán.