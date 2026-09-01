El crecimiento del PIB de España en el 2T sorprendió al alza y los primeros indicadores disponibles para el 3T muestran un buen tono

1 Sep 2026 por Redacción Irispress

Según los datos de CaixaBank Research la economía española mantuvo un ritmo sólido de crecimiento durante el segundo trimestre de 2026.

El PIB avanzó un 0,7% respecto al trimestre anterior, una décima más que en el primer trimestre y por encima de la previsión del 0,5%.

El crecimiento estuvo respaldado por el consumo privado y la inversión, además del buen comportamiento de las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos.

Los servicios ganan fuerza

Los primeros indicadores del tercer trimestre muestran una evolución especialmente positiva en los servicios.

El PMI de servicios alcanzó en julio los 58,3 puntos, su nivel más elevado desde marzo de 2023. El dato refleja un fuerte ritmo de expansión de la actividad.

La industria mostró un comportamiento más moderado. El PMI manufacturero se situó en 50,2 puntos, ligeramente por encima de los 50 que marcan la frontera entre crecimiento y contracción.

El consumo pierde impulso

Las señales son menos favorables en el comercio minorista.

Las ventas del sector, descontando los efectos estacionales y de calendario, cayeron un 0,9% mensual en julio.

El descenso supera la caída media del 0,2% registrada durante el segundo trimestre.

En comparación con el año anterior, el comercio minorista retrocedió un 0,3%, frente al crecimiento del 0,8% observado durante el segundo trimestre.

Los carburantes llevan la inflación al 4,3%

La inflación volvió a ganar fuerza en agosto. La tasa general aumentó siete décimas y alcanzó el 4,3%.

El principal responsable fue el encarecimiento de los carburantes, en un escenario marcado por las tensiones en el precio del petróleo y la retirada parcial de las ayudas.

La evolución fue diferente en la inflación subyacente, que bajó una décima hasta el 2,9%.

También se moderó la inflación de los servicios, mientras que los alimentos frescos continuaron presionando los precios al alza.

El dato de agosto aumenta los riesgos de que la inflación se mantenga elevada durante los próximos meses.

El paro baja del 10%

El mercado laboral mantuvo un comportamiento favorable durante el segundo trimestre, aunque los primeros datos del tercero ofrecen señales más desiguales.

Según la EPA, la ocupación aumentó un 2,2% intertrimestral en el segundo trimestre de 2026.

En términos desestacionalizados, el empleo aceleró una décima su crecimiento respecto al trimestre anterior, hasta el 0,5%.

Esta evolución permitió reducir la tasa de paro hasta el 9,9%, cuatro décimas por debajo de la registrada un año antes.

La afiliación sigue creciendo

Los datos de julio ofrecen una imagen algo más moderada del mercado laboral.

La afiliación aumentó un 0,2% respecto al mes anterior, un crecimiento superior al habitual para julio.

Parte de este avance estuvo relacionado con el impacto de la regularización sobre la afiliación de trabajadores extranjeros.

El déficit comercial se dispara

El comercio exterior presenta una evolución menos favorable.

En junio, las exportaciones españolas de bienes aumentaron un 5,3% interanual, mientras que las importaciones crecieron mucho más, un 15,7%.

Esta diferencia provocó que el déficit comercial mensual alcanzara los 7.687 millones de euros, frente a los 3.588 millones registrados en junio de 2025.

El peor primer semestre desde 2008

En el conjunto de los seis primeros meses de 2026, el déficit comercial alcanzó los 32.781 millones de euros.

Se trata del peor registro para un primer semestre desde 2008. En el mismo periodo del año pasado, el déficit había sido de 25.113 millones.

La balanza energética acumuló un déficit de 17.558 millones de euros, frente a los 16.337 millones de 2025.

El deterioro fue todavía más acusado en los bienes no energéticos. Su déficit alcanzó los 15.223 millones, casi el doble de los 8.776 millones registrados un año antes.

Los bienes de equipo y los automóviles estuvieron entre los principales responsables de esta evolución.

Las compraventas de vivienda vuelven a crecer

El mercado inmobiliario registró una ligera mejora en junio.

Las compraventas de vivienda aumentaron un 1,6% interanual, después de varios meses registrando tasas negativas.

En el conjunto del año se han cerrado cerca de 347.500 operaciones.

La cifra supone un descenso del 2,6% respecto al mismo periodo del año anterior, aunque continúa siendo el segundo mayor volumen de compraventas desde 2007, únicamente por detrás de 2025.

Evolución similar en vivienda nueva y usada

No existen grandes diferencias entre los distintos segmentos del mercado.

Las operaciones de vivienda nueva acumulan una caída del 2,8%, mientras que las compraventas de vivienda usada retroceden un 2,5%.

Por territorios, los descensos tienen especial presencia en algunos de los principales mercados inmobiliarios.

Murcia, Madrid y Alicante registran una evolución más negativa, mientras que las compraventas mantienen un comportamiento más favorable en Sevilla, Granada y Tarragona.