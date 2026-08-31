Trump difunde un vídeo creado con IA que simula la destrucción de la isla iraní de Jarg

31 Ago 2026 por Redacción Irispress

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado en su red social Truth Social un vídeo generado mediante inteligencia artificial que representa un supuesto ataque contra Jarg (Kharg), una isla estratégica para la industria petrolera iraní. Las imágenes muestran grandes explosiones sobre instalaciones energéticas, aunque hasta el momento no existen evidencias de que se haya producido un bombardeo real contra la isla.

Trump acompañó las imágenes con un breve mensaje en el que afirmaba que Jarg estaba siendo destruida, sin explicar si pretendía anunciar una operación militar, lanzar una amenaza contra Teherán o simplemente compartir una representación ficticia. Reuters analizó las imágenes y determinó que el vídeo había sido, con gran probabilidad, generado de forma sintética mediante inteligencia artificial.

Irán asegura que la actividad continúa con normalidad

Las autoridades iraníes han rechazado que se esté produciendo un ataque contra Jarg. El responsable de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, Hamid Bovard, aseguró que la situación en la isla permanece tranquila y que las operaciones y trabajos relacionados con las instalaciones petroleras continúan.

Jarg tiene una importancia estratégica considerable para Teherán. Antes del actual conflicto, la isla gestionaba aproximadamente el 90% de las exportaciones iraníes de petróleo, gracias a sus instalaciones y a la posibilidad de operar con grandes petroleros. Un ataque contra este enclave podría tener importantes consecuencias para la capacidad exportadora del país.

La publicación llega tras el ataque estadounidense a Larak

El vídeo apareció pocas horas después de que las fuerzas estadounidenses atacaran dos lanzaderas iraníes en la isla de Larak, situada en el estrecho de Ormuz. Washington sostiene que las instalaciones estaban siendo preparadas para lanzar proyectiles destinados a colocar minas marítimas en esta estratégica ruta comercial.

Irán respondió posteriormente con el lanzamiento de misiles contra bases utilizadas por Estados Unidos en Jordania. El Ejército jordano informó de la interceptación de ocho misiles que entraron en su espacio aéreo y señaló que no se registraron heridos en las instalaciones atacadas. Este nuevo intercambio supone una reactivación de los enfrentamientos directos entre Washington y Teherán después de varias semanas de menor actividad militar.