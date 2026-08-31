Sánchez carga contra el negacionismo climático tras los incendios de este verano

31 Ago 2026 por Redacción Irispress

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a vincular la gravedad de los incendios forestales registrados este verano con la emergencia climática y ha criticado a quienes cuestionan sus efectos. Durante una entrevista concedida este lunes a la Cadena SER, ha calificado de “terraplanistas” a quienes defienden que la situación actual es normal y rechazan adoptar nuevas medidas frente al calentamiento global.

Sánchez ha advertido de que los efectos del cambio climático están avanzando por encima de algunas de las previsiones realizadas años atrás. Como ejemplos, ha señalado el incremento de las noches tropicales en España y Europa y las elevadas temperaturas registradas este año en el Mediterráneo, donde algunas boyas han superado los 33 ºC.

Reclama una estrategia que supere las legislaturas

El jefe del Ejecutivo considera que la respuesta a los incendios y otros fenómenos extremos requiere la colaboración del Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En este sentido, ha insistido en la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que permita desarrollar políticas de prevención, adaptación y recuperación con una planificación superior a los cuatro años de una legislatura.

El Gobierno lleva defendiendo este acuerdo durante los últimos meses. Más de 250 organizaciones y empresas se habían adherido al proceso hasta comienzos de agosto, según los datos difundidos por el Ministerio para la Transición Ecológica. Entre ellas figuran empresas, sindicatos, organizaciones agrarias y ecologistas, universidades, centros de investigación y administraciones públicas.

Defiende reforzar la prevención ante los fenómenos extremos

Sánchez sostiene que España debe prepararse no solo para responder cuando se producen grandes incendios, sino también para reducir previamente sus riesgos y acelerar posteriormente la recuperación de las zonas afectadas. El presidente ya había defendido durante los episodios de julio que la planificación forestal y climática requiere políticas mantenidas durante años y coordinación entre las diferentes administraciones.

El Ejecutivo mantiene además su apuesta por la transición energética y la reducción del consumo de combustibles fósiles como parte de la estrategia frente al calentamiento global. Sánchez considera irresponsable asumir los fenómenos extremos como una nueva normalidad sin adoptar medidas para mitigar sus causas y adaptar el territorio a sus consecuencias.