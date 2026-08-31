Parar para entender: CaixaForum Barcelona presenta el ciclo de pensamiento ‘En Pausa’

31 Ago 2026 por Sergio Martínez

En Pausa. Diálogos para pensar el presente

La Fundación ”la Caixa” impulsa En Pausa, un nuevo ciclo de pensamiento y reflexión que llega este otoño a CaixaForum Barcelona. El programa reunirá a figuras destacadas como el sociólogo Hartmut Rosa, la cineasta Lucrecia Martel y la filósofa Victoria Camps para analizar algunos de los principales retos sociales actuales desde la sociología, el cine y la filosofía.

El ciclo propone detener la dinámica de aceleración, hiperconexión y urgencia de la sociedad actual para favorecer la reflexión y el diálogo. Las conversaciones abordarán cuestiones relacionadas con el tiempo, la autonomía, la memoria, las imágenes, el liberalismo y la democracia.

También participarán Alexandra Laudo, Noelia Ramírez y Eudald Espluga. Las sesiones tendrán lugar los días 15 y 28 de septiembre y 10 de noviembre en CaixaForum Barcelona.

Además, CaixaForum+ estrenará la serie En Pausa. Lecturas para pensar el presente, formada por ocho capítulos en los que diferentes escritores y pensadores leerán textos inéditos.

Tres diálogos para entender el presente

El tiempo de la conquista de los protocolos

El 15 de septiembre, Hartmut Rosa y Alexandra Laudo reflexionarán sobre cómo los sistemas tecnológicos y burocráticos influyen en nuestra vida cotidiana. El diálogo analizará la pérdida de autonomía, el agotamiento, la soledad y nuestra relación con el tiempo.

¿Cuándo empieza y acaba una película?

El 28 de septiembre, Lucrecia Martel y Noelia Ramírez debatirán sobre los límites del cine, la memoria y aquello que permanece fuera de las imágenes. Martel analizará cómo una película también se construye durante el rodaje, el montaje y la experiencia del espectador.

El ocaso del liberalismo y la desmoralización ciudadana

El 10 de noviembre, Victoria Camps y Eudald Espluga abordarán la situación del liberalismo y las dificultades de las democracias para mantener un horizonte común. Reflexionarán sobre libertad, bien común, ética, cooperación y compromiso social.

El proyecto está comisariado por la Fundación ”la Caixa” junto a La Sullivan y se desarrollará también en CaixaForum Madrid y CaixaForum València.

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