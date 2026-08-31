La UCLM refuerza su apuesta por atraer investigadores de excelencia a Castilla-La Mancha

31 Ago 2026 por Redacción Irispress

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) quiere reforzar sus equipos científicos mediante la incorporación de investigadores de alto nivel beneficiarios del programa Ramón y Cajal, una de las principales iniciativas estatales destinadas a favorecer la carrera investigadora y atraer talento al sistema español de ciencia.

Una oportunidad para ampliar los grupos de investigación

Durante los próximos meses, investigadores seleccionados en este programa deberán elegir los centros en los que desarrollar su actividad. Ante este proceso, la UCLM busca posicionarse como destino para estos profesionales y facilitar su incorporación a los diferentes grupos y estructuras científicas de la universidad.

La estrategia forma parte de una política más amplia para atraer y fidelizar talento investigador en Castilla-La Mancha. De hecho, esta cuestión figura entre los ejes estratégicos contemplados en el presupuesto de la universidad para 2026, junto con la investigación de excelencia, la transferencia de conocimiento y la internacionalización.

Impulso a la investigación en la región

La incorporación de nuevos investigadores permite ampliar líneas de trabajo, reforzar equipos ya consolidados y aumentar la capacidad de la universidad para participar en proyectos científicos competitivos. La UCLM pretende que este proceso contribuya también a generar nuevas oportunidades profesionales vinculadas a la investigación dentro de Castilla-La Mancha.

La universidad cuenta además con diferentes programas propios para favorecer la formación y contratación de investigadores. Entre ellos se encuentran convocatorias predoctorales y modalidades específicas de atracción de talento, complementarias a los programas estatales.

Con esta estrategia, la UCLM busca fortalecer su estructura científica y consolidar la región como un territorio capaz no solo de formar investigadores, sino también de atraer y retener perfiles altamente cualificados que desarrollen en Castilla-La Mancha sus proyectos y carreras profesionales.