La Sociedad Nuclear defiende que las centrales españolas pueden prolongar su actividad

31 Ago 2026 por Redacción Irispress

La Sociedad Nuclear Española (SNE) sostiene que las centrales nucleares que permanecen activas en España disponen de condiciones técnicas para continuar funcionando a largo plazo, siempre que mantengan los requisitos de seguridad exigidos. La organización considera que la antigüedad de una instalación no determina por sí sola cuándo debe dejar de operar.

La seguridad, por encima de la antigüedad

La SNE señala que la continuidad de una central depende fundamentalmente del estado de sus instalaciones, de las inversiones realizadas y del cumplimiento de las condiciones establecidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Como referencia internacional, apunta a reactores estadounidenses de características similares a algunos españoles que han recibido autorizaciones para alcanzar los 80 años de funcionamiento.

En España permanecen en funcionamiento siete reactores distribuidos entre Almaraz, Ascó, Cofrentes, Vandellós II y Trillo. El CSN supervisa su actividad y evalúa las condiciones de seguridad que deben cumplirse para conceder o renovar las correspondientes autorizaciones.

Almaraz prolongará su funcionamiento hasta 2030

El debate sobre la vida de las centrales ha cobrado especial relevancia después de la renovación de la autorización de Almaraz. El CSN emitió en julio un informe favorable, con condiciones, tras evaluar el funcionamiento y el nivel de seguridad de la instalación. Posteriormente, el Gobierno autorizó la continuidad de sus dos unidades hasta el 8 de junio de 2030.

La posición de la SNE se produce en un contexto marcado por el calendario de cierre escalonado acordado para el parque nuclear español. La organización diferencia así entre la capacidad técnica de las instalaciones para seguir funcionando y las decisiones energéticas que finalmente determinen durante cuánto tiempo permanecerá operativo cada reactor.