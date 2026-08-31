La Sala Berlanga abre septiembre con diez documentales españoles

31 Ago 2026 por Redacción Irispress

La Sala Berlanga de Madrid retomará su programación cinematográfica tras el verano con una nueva edición de SGAE Documental 2026, que reunirá diez producciones recientes entre el 1 y el 12 de septiembre. Las películas fueron seleccionadas entre las 40 obras presentadas a la convocatoria de la Fundación SGAE.

Diez miradas sobre música, memoria y realidad social

La programación reúne trabajos de perfiles y temáticas muy diferentes. Entre ellos se encuentran Hijos del Compás, de Miguel Forneiro, centrado en jóvenes figuras del flamenco de Jerez; La Partitura del Cosmos, de Juan Manuel Villar, que explora las conexiones entre música y universo; y Pendaripen, de Alfonso Sánchez, que aborda mediante testimonios la discriminación sufrida por el pueblo gitano.

También forman parte de la selección La Fibra Sensible, de Isabel Andrés Portí; Sustraiak, Raíces Perdidas, de Luis Arrieta; Un Altre Pare, de Mariona Guiu; Dones Muntanya (Mujeres Montaña), de Eduard Costa y Sònia Armengol; Espacio Menguante, de Norma Nebot y Cristina Mora; Herencia, de Ricardo Íscar; y Aldarriak, dirigido por Cecilia Muñoz y Juan Esteban Montoya.

Proyecciones dobles y encuentros con los cineastas

Las películas se distribuirán en sesiones dobles de tarde, con horarios que comenzarán entre las 18.00 y las 18.30 horas y segundos pases entre las 20.30 y las 21.00. Algunas jornadas incluirán además presentaciones de los propios responsables de las obras, entre ellos Ricardo Íscar, Isabel Andrés Portí, Mariona Guiu y Luis Arrieta.

Las entradas tendrán un precio general de 3,50 euros. Con esta iniciativa, la Fundación SGAE mantiene un programa iniciado en 2019 con el objetivo de favorecer la difusión de la producción documental española reciente y facilitar su exhibición en salas.