Irán responde al ataque de EEUU en Larak con ofensivas contra bases en Jordania y Emiratos

31 Ago 2026 por Redacción Irispress

Irán ha lanzado este lunes una nueva ofensiva contra instalaciones utilizadas por fuerzas estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos, en respuesta al bombardeo ejecutado horas antes por Estados Unidos sobre la isla iraní de Larak, situada en el estratégico estrecho de Ormuz. El intercambio supone una nueva escalada después de varias semanas de menor intensidad en los enfrentamientos directos entre Washington y Teherán.

Jordania intercepta ocho misiles

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber empleado misiles balísticos contra las bases de Rey Huseín y Al Azraq, en Jordania, donde existen instalaciones utilizadas por fuerzas estadounidenses. Según Teherán, los objetivos incluían infraestructuras técnicas, instalaciones de mantenimiento y posiciones destinadas a aeronaves militares.

Las autoridades jordanas confirmaron que sus sistemas de defensa aérea interceptaron ocho misiles que penetraron en su espacio aéreo. No se han comunicado víctimas en las dos bases y, por el momento, tampoco existe confirmación independiente de los daños que Irán asegura haber causado.

Irán anunció además el lanzamiento de decenas de drones contra la base aérea de Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos, donde pretendía alcanzar posiciones de tropas y helicópteros estadounidenses. Emiratos confirmó haber actuado contra un dron iraní sobre sus aguas, pero su Ministerio de Defensa negó que la base hubiera sufrido un ataque con misiles y calificó de falsas esas informaciones.

EEUU había bombardeado lanzaderas iraníes en Larak

La respuesta iraní llegó después de que las fuerzas estadounidenses atacaran dos lanzaderas en la isla de Larak. Washington sostiene que efectivos de la Guardia Revolucionaria se preparaban para emplear proyectiles destinados a colocar minas marítimas en el estrecho de Ormuz y presentó su intervención como una operación limitada para proteger la navegación comercial.

Teherán, por el contrario, considera el bombardeo una agresión contra su territorio y afirma que provocó muertos y heridos, aunque no ha ofrecido un balance preciso verificable. El nuevo intercambio vuelve a elevar la tensión alrededor del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del planeta y escenario central de la confrontación entre ambos países.