Ceuta afronta el inicio del curso entre refuerzos de seguridad y preocupación de las familias

31 Ago 2026 por Redacción Irispress

Los docentes y equipos directivos de Ceuta regresan este martes 1 de septiembre a los centros educativos, una semana antes de la incorporación del alumnado, prevista para el día 8. El nuevo curso comienza condicionado por la situación generada tras la crisis migratoria de finales de julio y por las dudas de sindicatos y familias sobre la aplicación efectiva de las medidas anunciadas para garantizar la normalidad en colegios e institutos.

Más presencia policial en colegios y rutas escolares

El Ministerio de Educación mantiene el calendario previsto y asegura que los centros se encuentran preparados, limpios y reparados. Para reforzar la seguridad, se ha diseñado un dispositivo que contempla presencia policial en las entradas y salidas de los centros y acompañamiento en diferentes rutas escolares. También está previsto aumentar la vigilancia durante las tardes y noches para impedir accesos no autorizados.

En el operativo podrán participar efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Fuerzas Armadas y Protección Civil. Educación prepara además un programa de acompañamiento psicosocial destinado a ayudar al alumnado y a las familias que hayan sufrido situaciones de estrés durante las últimas semanas.

Los sindicatos reclaman garantías

Las organizaciones sindicales consideran necesario comprobar que los compromisos anunciados se traducen en medidas concretas. CSIF ha reclamado que los dispositivos de seguridad, limpieza y refuerzo de personal estén plenamente operativos desde la incorporación de los profesores, y no únicamente cuando comiencen las clases.

Entre las peticiones planteadas por representantes docentes figuran también el refuerzo de los equipos de orientación, la ampliación de las aulas matinales y vespertinas y medidas que permitan realizar los desplazamientos escolares con mayor seguridad.

La preocupación alcanza igualmente a parte de las familias. Asociaciones de padres y representantes juveniles han advertido de que podría producirse absentismo durante los primeros días de clase y que algunos progenitores optarán por trasladar personalmente a sus hijos. Pese a estas dudas, el Ministerio mantiene que la actividad educativa comenzará el 8 de septiembre, tal y como establece el calendario escolar.